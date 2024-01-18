غارات جديدة تستهدف ميليشيا الحوثي في اليمن (فيديو)

شنّت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فجر اليوم الخميس، ضربات استهدفت مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن.

وذكرت ميليشا الحوثي في بيان، أوردته وكالة الأنباء التابعة لها، أن ضربات أمريكية بريطانية استهدفت عدداً من المحافظات اليمنية.

وأفاد البيان الحوثي بأن الطيران الأمريكي البريطاني استهدف محافظات الحديدة، تعز، ذمار، البيضاء وصعدة.

ونقلت قناة تابعة للميليشيا عن بيان أن الهجمات "ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة".

وقالت مصادر عسكرية وأخرى ميدانية يمنية لـ "إرم نيوز"، إن "بارجة حربية تتمركز قبالة السواحل اليمنية المحاذية لمدينة الحديدة قصفت مواقع حوثية إضافة إلى غارات جوية نفذتها طائرات مسيّرة".

وأضافت المصادر أن ميناء الحديدة تعرض للقصف بصاروخين، بالإضافة إلى هجمات متفرقة على مواقع مختلفة في الحديدة، فضلاً عن استهداف معسكر الحرس العسكري في ذمار، بالإضافة إلى استهداف معسكر الجند في منطقة الحوبان بمحافظة تعز".