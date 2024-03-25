حشود عسكرية غير مسبوقة.. طرفا الحرب في السودان يستعدان لمعركة حاسمة

مخاوف

وأثار إعلان مناوي وغيره من قادة الحركات المسلحة الدخول في قتال قوات الدعم السريع مخاوف الكثيرين؛ باعتبار أن قوات الحركات المسلحة تنحدر من إقليم دارفور الذي ينحدر منه أيضًا مقاتلو الدعم السريع، وقد ينعكس قتالهما في الخرطوم أو الجزيرة على الإقليم الذي طالما عانى من الصراعات القبلية.

وحذّر القيادي البارز في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، ياسر عرمان، من عواقب مشاركة مناوي في القتال مع الجيش السوداني.

ونصح عرمان، في تصريح مكتوب، مناوي بالتراجع عن خطوة المشاركة في القتال مع الجيش، قائلًا: "أتمنى أن ينفض يده عنها، وأن يحلق عاليا فوق الغضب والمصالح الضيقة، وأن يفتح حوارا شفافا مع القوى الديمقراطية لبناء الجبهة المعادية للحرب وبناء السودان الجديد".

وليس مناوي وحده من دخل الصراع بقواته إلى جانب الجيش السوداني، فهنالك جبريل إبراهيم وزير المالية وقائد حركة "العدل والمساواة"، الذي دفع قواته أيضًا إلى جبهات القتال.

وأرسل جبريل إبراهيم قبل يومين قوة عسكرية تحركت من ولاية كسلا شرق السودان، إلى ولاية الجزيرة.

وسبق أن أرسل جبريل إبراهيم قوة من "حركة العدل والمساواة" بقيادة عبدالعزيز عشر، وهو الأخ غير الشقيق لرئيس الحركة، إلى الخرطوم، واشتركت فعليًا في العمليات العسكرية، في فبراير/ شباط الماضي، ضد قوات الدعم السريع في أم درمان.

وهناك أيضا حركة أخرى من دارفور قررت القتال في صفوف الجيش السوداني، وهي الحركة التي يقودها مصطفى تمبور، وقد دفعت بدورها قواتها التي تحركت من ولاية القضارف إلى ولاية الجزيرة وسط السودان.

مكاسب ذاتية

ورأى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي علاء الدين بابكر أن "المعركة المقبلة حال اندلعت بمشاركة الحركات المسلحة ستكون مدمرة، وستنشطر لصراعات قبلية عدة في دارفور".

وقال بابكر، لـ"إرم نيوز"، إن "دوافع مناوي وجبريل للمشاركة في الحرب ذاتية مرتبطة بمكاسب سلطوية حققاها عبر اتفاق جوبا للسلام الذي سقط باندلاع هذه الحرب".

وذكر أن "الحركات المسلحة حال سيطرتها على ولاية الجزيرة أو أية منطقة أخرى لن تخرج منها لأجل الجيش، بل ستحتفظ بها كمناطق سيطرة لتذهب على أساسها لطاولة التفاوض المتوقع انطلاقته عقب رمضان الحالي".

واستبعد بابكر أن تكون المعركة المقبلة فاصلة؛ لصعوبة انتصار أي من الطرفين فيها، لكنه أشار إلى أنها "ستكون مدمرة لإنسان دارفور".