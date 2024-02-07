مقتل قائد "حزب الله" في العراق إثر قصف من مسيّرة (فيديو)

وكانت أصوات انفجارات وُصفت بالضخمة دوت في العاصمة العراقية بغداد، قبل ساعة، ولم يصدر تعليق رسمي بعد عن الاستهداف.

وبعد دقائق على تداول خبر الانفجارات نقل موقع "السومرية نيوز" المحلي عن مصدر أمني عراقي أن "انفجاراً لم تعرف طبيعته سمع، مساء اليوم، في المشتل شرقي العاصمة بغداد".