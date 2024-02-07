مقتل قائد "حزب الله" في العراق إثر قصف من مسيّرة (فيديو)
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين أن "قائد كتائب حزب الله في العراق قتل إثر قصف بطائرة مسيرة استهدف سيارة في بغداد".
كما ذكرت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني أن "طائرة مسيرة استهدفت بثلاثة صواريخ سيارة دفع رباعي في منطقة المشتل في شرق العاصمة بغداد". وبحسب مصدر أمني ثانٍ أكّد وقوع الهجوم، فإنّ السيارة كان يستقلها "قيادي في الحشد الشعبي"، حسب الوكالة.
وكانت أصوات انفجارات وُصفت بالضخمة دوت في العاصمة العراقية بغداد، قبل ساعة، ولم يصدر تعليق رسمي بعد عن الاستهداف.
وبعد دقائق على تداول خبر الانفجارات نقل موقع "السومرية نيوز" المحلي عن مصدر أمني عراقي أن "انفجاراً لم تعرف طبيعته سمع، مساء اليوم، في المشتل شرقي العاصمة بغداد".
وأضاف المصدر أن "دوريات النجدة وصلت الى المكان لمعرفة طبيعة الانفجار"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.