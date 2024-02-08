محادثات تركية عراقية لتشكيل غرفة عمليات بشأن الحدود

قالت مصادر عراقية مختلفة، إن الزيارة التي أجراها وزير الدفاع التركي يشار غولر، إلى العاصمة بغداد قبل يومين، على رأس وفد عسكري رفيع، هدفت لتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين البلدين لضبط الحدود والتنسيق الأمني المشترك بكافة المجالات.

ورافق غولر في زيارته عدد من كبار القادة العسكريين بالجيش التركي، يتقدمهم رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش متين غوراك.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالن إلى بغداد، واجتماعه مع عدد من المسؤولين العراقيين.

وبيّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"إرم نيوز"، أن "المسؤولين العراقيين أبلغوا غولر رفضهم أي محاولة لتوسع القوات التركية بشكل أكبر في العمق العراقي، ورفض أي محاولة لتنفيذ عمليات برية جديدة في الأراضي العراقية تحت مبرر ملاحقة حزب العمال الكردستاني".

وأضاف: "من أهداف الزيارة أيضاً محاولة توسيع عمليات ملاحقة عناصر حرب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية".