وسط حالة ترقب.. تفاؤل مصري بشأن أحدث اقتراح للهدنة في غزة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الاثنين إن مصر‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬متفائلة إزاء اقتراح للهدنة وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، لكنها تنتظر ردا على الاقتراح من إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين قولهما إن وفداً من حماس غادر القاهرة في وقت متأخر يوم الاثنين للتشاور مع قيادة الحركة بشأن الاقتراح الأحدث المعدل، ومن المتوقع أن يعود بالرد خلال يومين.

وكشف المصدران أنه جرى إدخال بعض التعديلات على شروط الوقف النهائي لإطلاق النار في غزة الذي طالبت به حماس، وكذلك مطلب الحركة بانسحاب إسرائيل من القطاع.

من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الاثنين، إن وفداً إسرائيليا سيغادر إلى القاهرة الثلاثاء، لعقد مناقشات مع مسؤولين مصريين بشأن مطلب حماس بوقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة، ضمن صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى.

وأضافت: "سيكون محور محادثات الوفد المهني، الذي لا يضم كبار أعضاء المنظومة الأمنية (الموساد والشاباك والجيش)، مطلب حماس بوقف كامل لإطلاق النار".

جهود مكوكية

وبذلت مصر جهوداً حثيثة في الأيام القليلة الماضية لإحياء المفاوضات المتوقفة بين إسرائيل وحماس. وتشعر القاهرة بالقلق من احتمال مضي إسرائيل قدماً في تنفيذ عملية برية في رفح على الحدود مع مصر.

وقادت مصر، إلى جانب قطر وأمريكا جهود الوساطة في الشهور القلائل الماضية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس منذ 7 أكتوبر وسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل.

وقال شكري خلال جلسة ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي العالمي" في الرياض: "نأمل أن يكون الاقتراح قد أخذ في الاعتبار موقف الجانبين وتوخى كسب الاعتدال من الجانبين ونحن في انتظار القرار النهائي".

وأضاف: "هناك عوامل سيكون لها تأثير على الجانبين... لكن يحدوني الأمل في أن يرتقي الجميع إلى مستوى الحدث ويدركوا أننا لا يمكن أن نستمر في الوضع (الحالي) بالخسائر المستمرة في الأرواح".

وتحدث شكري خلال حلقة نقاشية في الرياض بحضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي قال إن "الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن معارضة حل الدولتين الذي يمكن أن يحقق السلام الدائم".

وأضاف الصفدي: "نتنياهو يقول إنه يريد النصر في غزة لكنه لم يجلب إلا الهزيمة الكاملة لإسرائيل... وجعل إسرائيل دولة منبوذة".