مسؤول إسرائيلي سابق: الهجوم على رفح لا يضمن عودة الرهائن

قال مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الدخول إلى مدينة رفح، جنوبي غزة، عسكريًّا، لا يضمن إطلاق سراح الرهائن.

ونقل موقع "واللا" العبري، عن رئيس الدائرة السياسية والأمنية السابق في وزارة الدفاع عاموس جلعاد، اليوم الخميس، تساؤله عن الجهة التي ستحكم قطاع غزة بعد الحرب، في ظل "عدم" ربط الإنجازات العسكرية الإسرائيلية باستراتيجية واضحة.

وسلط جلعاد الضوء على الدور المركزي لزعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، وقال إنه " يهدف لإخراج قوات الجيش الإسرائيلي من غزة حتى يستعيد حكمه".