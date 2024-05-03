أوستن: لا مؤشرات على نية حماس مهاجمة القوات الأمريكية في غزة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، إنه لا يرى أي مؤشر على أن حركة حماس الفلسطينية تخطط لأي هجوم على قوات أمريكية في غزة، وفق "رويترز".

وأضاف أوستن في مؤتمر صحفي: "أنا لا أناقش المعلومات الاستخباراتية على المنصة. لكنني لا أرى أي مؤشرات حاليا على أن هناك نية فعلية للقيام بذلك".

وأردف قائلاً: "ومع ذلك... هذه منطقة قتال ويمكن أن تحدث عدة أمور، وستحدث عدة أمور".

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الخميس إن الرصيف البحري الذي يقيمه الجيش الأمريكي لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة سيبدأ العمل خلال أيام رغم الأحوال الجوية السيئة التي تعرقل الاستعدادات.

ودعت الولايات المتحدة كلاً من إسرائيل وحماس إلى ضمان عدم تعطيل المساعدات الموجهة للمدنيين في غزة، بعدما هاجم مستوطنون إسرائيليون شحنة قادمة من الأردن قبل أن يقوم مسلحون فلسطينيون بتحويل مسارها.