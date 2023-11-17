قصف إسرائيلي لبلدات جنوب لبنان وعمليات متزامنة لحزب الله

تواصلت اليوم الجمعة الأعمال الحربية على جانبي الحدود في جنوب لبنان، وحافظت على وتيرة متوسطة من الحدة.

ونفذت ميليشيا حزب الله سلسلة عمليات متزامنة في سائر القطاعات الحدودية، استهدفت مواقع وثكنات إسرائيلية في المالكية والمنارة ومثلث الطيحات والمرج وراميم، فيما دوت صفارات الإنذار في مستوطنتي أدميت وعرب العرامشة في الجليل الغربي.

وأفاد حزب الله في سلسلة بيانات له بتحقيق إصابات مؤكدة في المواقع التي استهدفها.