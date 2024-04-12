يديعوت أحرونوت: السنوار يعطل مفاوضات الرهائن ويترقب الهجوم الإيراني

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ليل الخميس، أن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يعطل إتمام صفقة التبادل مع إسرائيل، انتظاراً للرد الإيراني على إسرائيل.

وتوعدت إيران بمعاقبة إسرائيل وتوجيه رد قوي لمصالح إسرائيل في العالم بعد قصف مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السوري دمشق واغتيال 7 من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اعتقاداً سائداً لدى المسؤولين الإسرائيليين بأن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار يماطل ويؤخر رده على الاقتراح الأخير في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن.

وأوضحت أن المسؤولين يرون أنه لا توجد ضغوط كافية على السنوار لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، في الوقت الذي ينتظر فيه ليرى كيف تنوي إيران مهاجمة إسرائيل رداً على مقتل القادة الإيرانيية في دمشق.

ولفتت إلى السنوار يتوقع يؤدي الرد الإيراني المتطرف إلى انتقام إسرائيلي، وبالتالي اندلاع حرب إقليمية، تكون ذروة نواياه ورغباته، في جبهة موحدة ضد إسرائيل.

وقال مسؤول إسرائيلي: "حماس قد تصدر رداً سلبياً اليوم أو غداً. نعتقد أن السنوار يأمل في انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ويمكن أن يحقق نهاية للحرب، وانسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي وتدفق المساعدات الإنسانية".