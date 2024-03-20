صحيفة: اغتيال إسرائيل للقيادي في حماس مروان عيسى لا يمثل ضربة حاسمة

قال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن مروان عيسى الرجل الثالث في هرم قيادة حماس في غزة، والذي قتل في غارة جوية إسرائيلية، حصل خلال سنوات المعركة مع إسرائيل على لقب "رجل الظل" بسبب تنسيقه وراء الكواليس لعمليات حماس.

وأضافت الصحيفة أن اغتيال مروان عيسى كانت المرة الأولى، منذ بدء الحرب، التي تنجح فيها إسرائيل في تحقيق أحد أهدافها العسكرية الرئيسية في قطاع غزة، والمتمثل بالقضاء على كبار قادة حماس المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر.

ويقول محللون إن مقتل عيسى يمكن أن يعيق قدرة حماس على قتال القوات الإسرائيلية في وقت حرج من الحرب، لكنه لا يمثل ضربة حاسمة.

وفي هذا الصدد نقلت الصحيفة عن السياسي الأمريكي البارز في "الشبكة" وهي مركز أبحاث فلسطيني مقره نيويورك طارق كيني الشوا، إن اغتيال عيسى "يسهم في التدهور المستمر لقدرات حماس كقوة قتالية متماسكة وقدرتها على تنسيق العمليات ضد القوات الإسرائيلية في غزة على المدى القصير والمتوسط".