ترحيب مغربي بقرار "العدل الدولية" تجاه إسرائيل

رحّب المغرب، اليوم السبت، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة الفورية الواجب على إسرائيل اتخاذها لتوفير الحماية للفلسطينيين في غزة، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصدر بوزارة الخارجية المغربية، قوله إن "المملكة المغربية ترحب بالقرار... وضمان انسيابية المساعدات الإنسانية بشكل كاف وبدون عوائق".

وبحسب المصدر، فإن "القرار يتوافق مع ما أكد عليه مراراً، الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، من ضرورة اتخاذ تدابير عملية وعاجلة لتوفير الحماية للفلسطينيين، ووضع حد للعدوان منقطع النظير الذي تعيشه غزة، وما يواكبه من تدهور خطير للوضع الإنساني".

وشدد المصدر على "الموقف المبدئي للمملكة، الداعم لعدالة القضية الفلسطينية والرافض لاستهداف المدنيين من أي جهة كانت، والمتشبث بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقـة والمنتظم الدولي لمستقبل آمن يعمه السلام والاستقرار في المنطقة برمتها".