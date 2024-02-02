صحيفة إسرائيلية: الأمن فشل مرة أخرى في التصدي لـ"تسلل" فلسطينيين لمستوطنة

أصيب سكان مستوطنة "معاليه أدوميم"، الواقعة على بعد 7 كيلومترات شرقي مدينة القدس، بحالة من الهلع؛ بعد دخول مئات الفلسطينيين إليها، أول أمس الأربعاء، بحثا عن فرص عمل في ظل قيود فرضتها السلطات الإسرائيلية على فلسطينيي الضفة، منذ هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" إن مئات الفلسطينيين "تسللوا" عبر الحواجز الأمنية إلى المنطقة الصناعية بالمستوطنة "دون فحص أمني"، مشيرة إلى أن القوة العسكرية التي تتولى حماية خط الدفاع الأمامي فشلت في منعهم.

وحذرت الصحيفة من إخفاق أمني جديد، وقدَّرت عدد الفلسطينيين الذين دخلوا -إلى المنطقة التي تعد من أهم المناطق الصناعية بالضفة- بالمئات، مع الإشارة إلى أن عدد سكان مستوطنة "معاليه أدوميم" يصل إلى قرابة 45 ألف نسمة، مؤكدة أن عناصر أمنية متفرقة كانت عند الحاجز الأمني وقت اقتحامه، لكنها "فشلت في التصدي".

هلع بين المستوطنين

وتفاقمت الأزمة حين تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للواقعة؛ أصاب المستوطنين بالهلع؛ ما دفع المجلس المحلي إلى إصدار بيان للتشكيك فيها، وقال إن الأمر "ينم عن خطأ محدود"، وإن الفيديو "مُضلِّل".

وذكر البيان أن "الزحام حدث حين انقطع التيار الكهربائي وتسبب في تعطل جهاز الفحص الأمني، ومن ثم تكدس العمال قبل أن يقتحموا الحاجز"، مطالبًا السكان بالهدوء، ومشيرًا إلى أن "50 عاملًا فقط اقتحموا الحاجز، جميعهم يحملون تصاريح، قبل توقيفهم على بعد 100 متر من بوابة الدخول".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن رواية المجلس المحلي تتناقض مع شهادة أشخاص تحدثوا إليها، معتبرة أن مسؤولي "معاليه أدوميم" يريدون التخفيف من حدة الانتقادات ضدهم، ومنع إصابة المواطنين بالهلع، أما الحقيقة فهي أن العناصر الأمنية "كادت تُدهَس".