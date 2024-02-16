تحتاج "خطة مارشال".. إعادة إعمار غزة ستكلف 20 مليار دولار على الأقل

قال مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الخميس، إن غزة ستحتاج إلى "خطة مارشال" جديدة للتعافي من الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وأكد المسؤول أن حجم الضرر الناجم عن الصراع يبلغ 20 مليار دولار تقريباً حتى الآن.

وذكر ريتشارد كوزول رايت المدير في "أونكتاد"، خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف، أن الأضرار تعادل بالفعل نحو 4 أمثال ما تعرض له القطاع في الحرب التي استمرت 7 أسابيع في عام 2014.

وأضاف: "نتحدث عن 20 مليار دولار تقريباً إذا توقف الصراع الآن".

وقال إن التقدير يستند إلى صور الأقمار الصناعية ومعلومات أخرى، وإن الوصول لتقدير أكثر دقة سيتطلب دخول باحثين إلى غزة.

وذكر أن إعادة الإعمار ستتطلب "خطة مارشال" جديدة في إشارة إلى الخطة الأمريكية لتعافي اقتصاد أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال "أونكتاد" بالفعل، في تقرير الشهر الماضي، إن الأمر قد يستغرق حتى الرمق الأخير في هذه القرن حتى يستعيد اقتصاد غزة حجمه الذي كان عليه قبل الصراع إذا توقفت القتال في القطاع الفلسطيني على الفور.