جريح يداوي الجرحى.. "طبيب الفقراء" يكشف لـ "إرم نيوز" تفاصيل قاسية (صور)

وأضاف ظاهر "تركت الأغراض واتجهت مسرعًا تجاه القصف وأنا لا أعرف أنه سيكون في منزلي، ولكني ذهبت لأحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه كالعادة، وعندما وصلت إلى هناك كانت الصدمة، فقد كان القصف بشكل مباشر للطابق العلوي للمنزل وهناك دمار هائل في المكان".

وتابع: "حاولت الصعود إلى الأعلى برفقة مجموعة من المسعفين لأجد ابنتي البكر صبا تعاني إصابة بليغة وتصارع الموت، واثنين من أحفادي قد استشهدا، فبدأت الحديث مع صبا بأنها ستكون بخير وأنني سأنقذها كما أنقذت المئات".

وأضاف: "كانت تقول لي في الطريق إلى المشفى (بابا بدنا نرجع على بلادنا)، فأكدت على كلامها، وما إن وصلنا المستشفى حتى فارقت الحياة ولفظت أنفاسها الأخيرة بين ذراعي".

"آخر الخارجين"

وتحدث الطبيب ظاهر، أو كما يلقبه أهالي مخيم جباليا "طبيب الفقراء"، عن مجريات الأحداث في مخيم جباليا قائلاً: "عندما طلب الجيش الإسرائيلي إخلاء مخيم جباليا والمناطق الشمالية للقطاع، قطعت عهدًا على نفسي أن أكون آخر الخارجين من المخيم. لا يمكنني أن أخذل آلاف المرضى والجرحى الذين يتأملون بي خيرًا".

وأضاف "عشنا وما زلنا نعيش أيامًا قاسية، فقد رأينا أبشع المشاهد لجرحى وشهداء بفعل القصف الإسرائيلي العنيف ومجازر الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق المدنيين، آلاف المشاهد التي تدمي القلب لدموع واستغاثات ودماء تسيل من كل مكان".

وأشار إلى الظروف التي تواجهها الكوادر الطبية فقال "كنت ومعي زملائي في قسم العناية المكثفة نهتم فقط بالحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخلات كبيرة. كنا نشعر بالنصر عندما نستطيع إنقاذ حياة شخص كان على بعد لحظات من الموت، ونبكي كالأطفال على محاولات فشلنا في إنقاذ حياة آخرين".