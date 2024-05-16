واشنطن تعلن إنجاز الميناء العائم قبالة غزة
أعلنت الولايات المتحدة أنها أنجزت إرساء ميناء عائم مؤقت قبالة شواطئ قطاع غزة، في خطوة قد تساهم بزيادة إيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر والمهدّد بالمجاعة.
وجاء الإعلان عبر بيان أصدرته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).
وقال قائد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر لصحفيين في واشنطن: "أعتقد أن حوالي 500 طن من المساعدات ستصل خلال اليومين المقبلين".
وأضاف: "إنها كمية كبيرة جدًا، وهي موزّعة، الآن، على العديد من السفن".
كما أكد الجيش الإسرائيلي إنجاز أعمال تثبيت الميناء العائم، مؤكدًا أنه "خلال الأيام المقبلة، سيبدأ دخول الشاحنات" من المنصة البحرية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، في آذار/مارس، إنشاء الميناء بكلفة لا تقل عن 320 مليون دولار.
وحذّرت الأمم المتحدة من "مجاعة تلوح في الأفق" في غزة، حيث تقول إن الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة نزحوا منذ بداية الحرب قبل 7 أشهر.