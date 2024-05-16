واشنطن تعلن إنجاز الميناء العائم قبالة غزة

أعلنت الولايات المتحدة أنها أنجزت إرساء ميناء عائم مؤقت قبالة شواطئ قطاع غزة، في خطوة قد تساهم بزيادة إيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر والمهدّد بالمجاعة.

وجاء الإعلان عبر بيان أصدرته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).

وقال قائد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر لصحفيين في واشنطن: "أعتقد أن حوالي 500 طن من المساعدات ستصل خلال اليومين المقبلين".

وأضاف: "إنها كمية كبيرة جدًا، وهي موزّعة، الآن، على العديد من السفن".