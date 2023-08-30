بعد مقتل نايا حنا.. مقترح لتغليظ عقوبة مطلقي "الرصاص الطائش" في لبنان

تقدم النائب في البرلمان اللبناني أديب عبد المسيح، باقتراح قانون إلى مجلس النواب، تحت مسمى "قانون نايا حنا"، يتعلق بتشديد العقوبة بحق مطلقي النار في الهواء.

وقال عبد المسيح لـ "إرم نيوز" إن "مقتل الطفلة نايا حنا ابنة السبع سنوات بالرصاص الطائش أثّر به كثيرًا".

وأضاف أنه "بدلًا من تقديم الزهور والأكاليل في جنازتها، قررت أن أقدم اقتراح قانون يشدد العقوبات بحق مطلقي الرصاص الطائش".

وأوضح عبد المسيح، أن "اقتراح القانون الذي قدمه يطلب العقوبة لكل شركاء مطلقي النار في الهواء"، مشددًا على ضرورة الإسراع في البت بشأنه.