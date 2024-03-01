انتخابات ميشيغان.. مخاوف تلاحق الديمقراطيين بسبب غزة
رغم فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الانتخابات التمهيدية ولاية ميشيغان، إلا أنه خسر أصوات أكثر من 100 ألف ناخب ديمقراطي ممن صوتوا بـ"غير ملتزم"، في حادثة أثارت مخاوف الديمقراطيين من تأثير حرب غزة على الانتخابات المقبلة.
وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن خسارة بايدن لهذه الأصوات يعود إلى وجود حركة مؤيدة للفلسطينيين تحتج على دعم الرئيس بايدن لإسرائيل في ضوء حربها على غزة.
وأثارت النتيجة انقسام بين الديمقراطيين، إذ وصفها أعضاء التيار التقدمي في الحزب، بأنها دعوة استيقاظ للرئيس بايدن، مشددين على ضرورة اتخاذه موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.
لكن حلفاء بايدن الأقوياء، ومؤيدو إسرائيل يشيرون إلى أن نسبة التصويت بـ"غير ملتزم" يشيرون إلى أن نسبة التصويت بـ"غير ملتزم" مشابهة لما رآه الرئيس السابق أوباما في الانتخابات التمهيدية التي لم تشهد أي منافسة في ولاية ميشيغان عام 2012، ويشيرون إلى أن حرب غزة ليست قضية حاسمة في الانتخابات.
ويعترف بعض المشرعين الديمقراطيين بمدى تعقيد الوضع، حيث أكد أحدهم في حديثه لـ"أكسيوس" الحاجة للتوصل إلى وقف إطلاق النار لتخفيف التوترات، ولكنه قلل من تأثير نتائج ميشيغان على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعبّر بعض المشرعين عن قلقهم من أن تأكيدات الرئيس بايدن بشأن تحقيق وقف إطلاق النار قد لا تتحقق كما وعد.