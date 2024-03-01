انتخابات ميشيغان.. مخاوف تلاحق الديمقراطيين بسبب غزة

رغم فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الانتخابات التمهيدية ولاية ميشيغان، إلا أنه خسر أصوات أكثر من 100 ألف ناخب ديمقراطي ممن صوتوا بـ"غير ملتزم"، في حادثة أثارت مخاوف الديمقراطيين من تأثير حرب غزة على الانتخابات المقبلة.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن خسارة بايدن لهذه الأصوات يعود إلى وجود حركة مؤيدة للفلسطينيين تحتج على دعم الرئيس بايدن لإسرائيل في ضوء حربها على غزة.

وأثارت النتيجة انقسام بين الديمقراطيين، إذ وصفها أعضاء التيار التقدمي في الحزب، بأنها دعوة استيقاظ للرئيس بايدن، مشددين على ضرورة اتخاذه موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.