ليبيا.. الدبيبة يدعو إلى انتخابات وفق قوانين "غير مفصلة"
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن حكومته تدعم إجراء "الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية وقابلة للتنفيذ وغير مفصلة لإنجاح أو إقصاء أي طرف".
وفي كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الثامن للعام الجاري في طرابلس، اليوم الخميس، قال الدبيبة، إنّ موقف حكومته ثابت ولم يتغير بشأن تحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتجديد الشرعية للسلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتابع الدبيبة في الكلمة التي نشرتها صفحة "حكومتنا" الناطقة باسم حكومته على "فيسبوك" قوله "نحن مع إقامة هذه الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة وغير مفصّلة لإقصاء أو إنجاح أي طرف".
وأضاف "ثقتنا كبيرة في خيارات الشعب الليبي إذا مكنه الجاثمون على صدره من أن يعبر عن رغبته بشكل مباشر".
إعصار درنة
وفي سياق تداعيات الإعصار الذي ضرب مدينة درنة الشهر الماضي، قال الدبيبة "لن ننسى الكارثة التي حلت بأهلنا في مدن الجبل الأخضر عامة ودرنة خاصة، وهي جرح غائر يدمي القلوب".
وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة دعوته إلى النائب العام المستشار الصديق الصور إلى "فتح تحقيق شامل" في وقائع "استخدام القوة لعزل مدن كاملة وقطع الاتصالات عنها"، مشيرًا في هذا السياق إلى "أحداث جرت في مدينتي درنة وبنغازي".
وقال الدبيبة "نرفض قيام أي جهة عسكرية أو أمنية أو تحت أي اسم بعزل مدن كاملة عن العالم وقطع الاتصالات عن أهلها ونقلهم بحجة فرض الأمن وإعادتها إلى العصور الوسطى".
وأضاف: "لا تزال الحقيقة غائبة بعد أن رأى الجميع تسييس التحقيقات الأمنية وإخراجها إعلاميًّا بشكل سمج لا يقبله عاقل".