ليبيا.. الدبيبة يدعو إلى انتخابات وفق قوانين "غير مفصلة"

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن حكومته تدعم إجراء "الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية وقابلة للتنفيذ وغير مفصلة لإنجاح أو إقصاء أي طرف".

وفي كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الثامن للعام الجاري في طرابلس، اليوم الخميس، قال الدبيبة، إنّ موقف حكومته ثابت ولم يتغير بشأن تحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتجديد الشرعية للسلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتابع الدبيبة في الكلمة التي نشرتها صفحة "حكومتنا" الناطقة باسم حكومته على "فيسبوك" قوله "نحن مع إقامة هذه الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة وغير مفصّلة لإقصاء أو إنجاح أي طرف".

وأضاف "ثقتنا كبيرة في خيارات الشعب الليبي إذا مكنه الجاثمون على صدره من أن يعبر عن رغبته بشكل مباشر".