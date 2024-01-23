الخلافات السياسية في العراق تعيق تشكيل الحكومات المحلية

تعيق الخلافات بين القوى السياسية العراقية، تشكيل الحكومات المحلية، رغم مصادقة "المفوضية العليا المستقلة" على نتائج انتخابات مجالس المحافظات.

وشهد العراق، في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أول انتخابات محلية، منذ نيسان/ أبريل 2013، في 15 محافظة، بنسبة مشاركة تجاوزت 41%، وفق ما أعلنته المفوضية العليا للانتخابات.

وقال فاضل موات القيادي في ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي، إنه "وفق القانون بعد المصادقة على النتائج من قبل المفوضية، يفترض عقد مجالس المحافظات أولى جلساتها بمدة لا تتجاوز الـ(15) يوما ويكون خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المجلس ونوابه، ثم فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ".

وبين موات لـ"إرم نيوز"، أنه "رغم ذلك، القوى السياسية حتى الساعة لم تتفق على تحديد موعد عقد أولى جلسات مجالس المحافظات، وهذا بسبب الخلاف بشأن مناصب رئاسة المجلس ونواب الرئيس والمحافظ، فالنقاشات ما زالت مستمرة ومتواصلة دون حسم نهائي".

وأضاف أن "الخلافات والاختلافات في وجهات النظر أمر طبيعي ما بين الكتل والأحزاب، حتى المتحالفة معًا، فهذا أمر طبيعي، لكن من يحسم هذه الخلافات سيكون هو حجم تمثيل كل كتلة داخل مجلس المحافظة، فالكل سيكون ملتزما بما أفرزت عنه النتائج، والتي تمت المصادقة عليها قبل يومين".