"الجيش الأكثر أخلاقية".. هجوم "لاذع" على نتنياهو بسبب تغريدة (صور)

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهجوم لاذع على وسائل التواصل الاجتماعي، ردا على تغريدة له وصف فيها الجيش الإسرائيلي بالجيش الأكثر أخلاقية في العالم.

وقال نتنياهو إنّ "الأمم المتّحدة أدرجت اليوم نفسها على قائمة التاريخ السوداء، بانضمامها إلى أولئك الذين يدعمون حماس".

وأضاف، عبر منصة "إكس"، أن الجيش الإسرائيلي "هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، وما من قرار أممي وهمي بوسعه أن يغيّر هذا الأمر".

جاء ذلك، بعد أن أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل على "قائمة العار"، المتعلّقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات.

وانهالت الردود على تغريدة نتنياهو، بعد وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه "الأكثر أخلاقية".

ورد ناشطون عبر منصة "إكس" بنشر صور وفيديوهات تبين أفعالا للجيش الإسرائيلي، سواء أثناء حربه على قطاع غزة، أو في الضفة الغربية.

ونشر حساب مقطع فيديو يوثق الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، وعلّق عليه بالقول: "صدقت يا مجرم الحرب".