تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل لحماية المدنيين في غزة

تواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة، بما في ذلك من حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة، لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مع ارتفاع عدد القتلى واحتدام القتال بالقرب من المستشفيات وفي محيطها.

وتزايدت الدعوات الدولية لإسرائيل بضبط النفس، بالتزامن مع ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا إلى أكثر من 11 ألفا، في القصف الإسرائيلي المستمر منذ خمسة أسابيع ضد حماس ردا على هجومها في السابع من أكتوبر في جنوب إسرائيل.

تصاعد الضغط

وفي أقوى تصريحاته حتى الآن بشأن أزمة المدنيين في غزة، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة: "قُتل عدد كبير جدا من الفلسطينيين، وعانى عدد كبير جدا في الأسابيع الماضية".

لكن وزير الخارجية الأمريكي أكد مجددا دعم الولايات المتحدة للحملة الإسرائيلية لضمان عدم إمكانية استخدام غزة "كمنصة لشن الإرهاب".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع "بي بي سي" نشرت الجمعة: "على إسرائيل أن تتوقف عن قصف غزة وقتل المدنيين.. فرنسا تدين بوضوح الأعمال الإرهابية التي تقوم بها حماس (..) مع الاعتراف بحق إسرائيل في حماية نفسها، فإننا نحثها على وقف هذا القصف".

وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "زعماء العالم يجب أن يدينوا حماس، وليس إسرائيل.. هذه الجرائم التي ترتكبها حماس اليوم في غزة سترتكب غدا في باريس ونيويورك وفي أي مكان في العالم".

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة ستستضيف قمة إسلامية عربية مشتركة غير عادية في الرياض، اليوم السبت؛ "استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة".

وأضافت: "يأتي ذلك استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة".