السودان.. التحقيق مع ضابط شرطة بتهمة قتل متظاهر (فيديو)

شرعت النيابة العامة في السودان، الأربعاء، في التحقيق مع ضابط شرطة متهم بقتل متظاهر رميًا بالرصاص، خلال احتجاجات في العاصمة الخرطوم الثلاثاء.

وأثارت حادثة مقتل المتظاهر، إبراهيم مجذوب، برصاص أحد أفراد الشرطة، بمنطقة شرق النيل في الخرطوم، موجة غضب وتنديد محلي ودولي، وسط مطالبات بتحقيق شفاف ومحاسبة المتهمين بقتل المتظاهرين منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وقال رئيس نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات، الطاهر عبد الرحمن، في تصريح صحفي نشرته وسائل الإعلام المحلية، الأربعاء، إن "النيابة العامة خاطبت مدير الشرطة لرفع حصانة الضابط ملازم أول شرطة، المتهم بقتل المتظاهر إبراهيم مجذوب، خلال مشاركته في احتجاجات أمس الثلاثاء".