بعد مباحثات بغداد وواشنطن.. متى تنسحب قوات التحالف من العراق؟

وبيّن وتوت أن "هناك تخوفًا من المماطلة بهذه المفاوضات والحوارات، كما أن هناك رغبة أمريكية لتأجيل حسم هذا الملف إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر، ولهذا نرى أن هناك تسويفًا بهذا الملف وتأجيلًا من قبل الجانب الأمريكي، ومحاولة تأخير سير المفاوضات".

وأضاف أن "إنهاء مهام التحالف الدولي، وإخراج القوات الأمريكية، لا يحتاج إلى كل هذا الوقت من الحوار والتفاوض؛ فهذه القوات جاءت بطلب عراقي، وعليها أن تخرج كذلك بطلب عراقي، كما نحذّر من أن أي تأخير في حسم هذا الملف قد يعيد التصعيد العسكري من قبل الفصائل المسلحة ضد الأهداف والمصالح الأمريكية في العراق، ولهذا يجب الإسراع بحسمه وعدم ربطه بالانتخابات الأمريكية".

إلى ذلك، قال المحلل الباحث في الشأن الأمني والسياسي العراقي، المقيم في واشنطن، نزار حيدر، لـ"إرم نيوز"، إنه "بكل تأكيد الحوار بين العراق والولايات المتحدة لا يعني إنهاء الوجود الأمريكي العسكري بشكل سريع، ولهذا وجدت هذه المفاوضات والحوارات، وستكون لأكثر من جولة، وشُكلت لجان عسكرية وفنية، وكل لجنة تعمل على حدة، وهذا يعني أن الحوار سيطول ولا وقت محددًا لحسمه".

وبيّن حيدر أن "ملف الوجود الأمريكي في العراق له تأثيرات على حظوظ بايدن في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، ولهذا لا يريد بايدن وفريقه حسم هذا الأمر في الوقت الحالي، ومن المؤكد أن الأمر سيُترك إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، سواء كانت لبايدن أو ترامب، لكن لا نعتقد أن هناك أي نية أمريكية للانسحاب حتى بعد الانتخابات".