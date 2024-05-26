بقيادة حمدوك.. "تقدم" تُؤسس لأكبر تحالف سياسي مدني في تاريخ السودان

وأكد أن المشاركين تم اختيارهم من جميع ولايات السودان وفق الكثافة السكانية، كما تشمل المشاركة ممثلين للسودانيين في المهجر، بجانب المزارعين والرعاة ومفصولي الأجهزة الأمنية وأصحاب الأعمال والخبرات الوطنية والمجموعات النسوية والمبدعين.

وأضاف الصادق المهدي أن "الجبهة التي سيختارها المؤتمر التأسيسي ستكون أكبر تحالف سياسي مدني في تاريخ السودان"، موضحًا أن التحالف المنتظر يعبر عن قيم ثورة ديسمبر، التي تعتبر مصدر الشرعية السياسية الوحيدة في البلاد.

وأكد أن الصراع الآن بين مشروعين أحدهما يمثل مشروع الحرب والشمولية ممثلا في المجموعة الداعية لاستمرار الحرب، والآخر مشروع التحول المدني الديمقراطي الذي يبدأ بوقف الحرب وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة.