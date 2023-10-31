لافروف: الغارات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الوزير سيرغي لافروف بحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء.

وقال لافروف: "لا يمكن قبول الضربات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية والتي أصبحت أكثر تكراراً وسط الأحداث المحيطة بقطاع غزة".