لافروف: الغارات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الوزير سيرغي لافروف بحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء.
وقال لافروف: "لا يمكن قبول الضربات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية والتي أصبحت أكثر تكراراً وسط الأحداث المحيطة بقطاع غزة".
وأضاف: "هناك مخاطر من محاولات قوى خارجية تحويل الشرق الأوسط إلى ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية".
ودأبت إسرائيل خلال السنوات الماضية على استهداف عدة مواقع في سوريا، تقول إنها تابعة لإيران أو لميليشيات تابعة لها.
وازدادت الهجمات على سوريا منذ بدء الغارات الإسرائيلية على غزة رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد إطلاق قذائف باتجاه مناطق إسرائيلية.