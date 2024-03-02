هل ينجح الدبيبة في دفع فرقاء السودان نحو الحل؟

يسعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة إلى جمع فرقاء السودان بعد سنة من اشتعال الأوضاع في هذا البلد، بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان.

وقال مصدر مقرب من الدبيبة لـ "إرم نيوز" إن "رئيس حكومة الوحدة عرض وساطته مجددا خلال لقائه بحميدتي الخميس، ويسعى لإقناعه إلى جانب البرهان وبقية الأطراف السياسية والمدنية السودانية بحل سلمي للأزمة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن "حميدتي كان متفهما ومرحبا بجهود الوساطة التي يدفع بها رئيس حكومة الوحدة، وقدم هو الآخر وجهة نظره للحل لكن لم يتم بعد الاتفاق على اجتماع مع البرهان أو خطوات ملموسة في اتجاه ذلك".