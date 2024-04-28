في أول ظهور بعد حادث السير.. بن غفير يتحدث عن "معجزة" (فيديو)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إنه خرج من المستشفى بعد تلقيه العلاج على مدار اليومين الماضيين بعد الحادث الذي تعرض له، مشيرا إلى "معجزة" أدت لنجاته.

وقال بن غفر في أول ظهور له بعد الحادث في مقطع نشره على منصة إكس "أريد أن أقول شكرا جزيلا لخالق العالم على المعجزة العظيمة التي حصلنا عليها"، وقدم الشكر للفريق الطبي و "لعشرات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين صلوا من أجل شفائي" على حد تعبيره.

وأعلن في الفيديو الذي ظهر فيه برفقة زوجته، أيالا بن جبير، أنه سيباشر عمله رغم نصائح الأطباء له بالراحة ، مضيفا أنه "سيوازن بين العمل وصحته من أجل احتياجات الشعب الإسرائيلي".