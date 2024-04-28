في أول ظهور بعد حادث السير.. بن غفير يتحدث عن "معجزة" (فيديو)
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إنه خرج من المستشفى بعد تلقيه العلاج على مدار اليومين الماضيين بعد الحادث الذي تعرض له، مشيرا إلى "معجزة" أدت لنجاته.
وقال بن غفر في أول ظهور له بعد الحادث في مقطع نشره على منصة إكس "أريد أن أقول شكرا جزيلا لخالق العالم على المعجزة العظيمة التي حصلنا عليها"، وقدم الشكر للفريق الطبي و "لعشرات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين صلوا من أجل شفائي" على حد تعبيره.
وأعلن في الفيديو الذي ظهر فيه برفقة زوجته، أيالا بن جبير، أنه سيباشر عمله رغم نصائح الأطباء له بالراحة ، مضيفا أنه "سيوازن بين العمل وصحته من أجل احتياجات الشعب الإسرائيلي".
وخرج بن غفير، اليوم، من المستشفى بعد يومين من دخوله؛ جرّاء حادث سير انقلبت فيه سيارته.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل " العبرية، فإن بن غفير يعاني على الأقل من ثلاثة كسور في الضلوع والعديد من الكدمات جراء الحادث الذي وقع، أول أمس الجمعة، عندما كان بن غفير في طريقه إلى مكان حادثة طعن في مدينة الرملة قرب تل أبيب.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن الحادث وقع بين سيارتين، وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح طفيفة.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مكان الحادث سيارة الوزير الإسرائيلي وهي مقلوبة، بينما تحطمت سيارة أخرى من المقدمة.