الاتحاد الأفريقي يحث على تنظيم مؤتمر المصالحة الليبية قبل الانتخابات

أكد الاتحاد الأفريقي، من خلال اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بليبيا، برئاسة الكونغو برازافيل، ضرورة تنظيم مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية قبل الانتخابات، وذلك في أول رد فعل على إعلان المبعوث الأممي المستقيل، عبد الله باتيلي، تأجيل مؤتمر سرت بسبب خلافات القادة.

وقبل تقديم استقالته يوم الثلاثاء الماضي في مجلس الأمن الدولي، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان مقررًا عقده في الـ28 من أبريل الجاري في مدينة سرت.

وعمل الاتحاد الأفريقي، من خلال اللجنة الرفيعة المستوى برئاسة الكونغو برازافيل، مع باتيلي على ترتيبات عقد هذا المؤتمر.

وقال وزير خارجية الكونغو، جان كلود جاكوسو، في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية اليوم الخميس، إن "العمل من أجل عقد المؤتمر مستمر، لأنه لا يمكن إجراء انتخابات دون مصالحة مسبقة".