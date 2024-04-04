ميليشيا عراقية تستهدف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية في إسرائيل (فيديو)

أعلنت ميليشيا عراقية تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الخميس، استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية شمال إسرائيل.

وذكرت الميليشيا العراقية، في بيان لها، أنها نفذت الهجوم على القاعدة الإسرائيلية بواسطة الطيران المسيّر، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق سكان غزة.

ونشرت الميليشيا مقطعاً مصوراً يظهر لحظة إطلاق الطائرة المسيّرة التي نفذ بواسطتها الهجوم على القاعدة العسكرية الجوية الإسرائيلية.

وتقع قاعدة "رامات ديفيد" الجوية جنوب شرق مدينة حيفا في شمال إسرائيل بالقرب من كيبوتس "رمات ديفيد".

وتعتبر القاعدة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، واحدة من أهم 3 قواعد جوية رئيسية في إسرائيل، وتضم مطاراً عسكرياً.

وكانت حركة "النجباء" إحدى فصائل ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" قد أعلنت استعدادها لـ "لاتخاذ أي إجراء يكون رداً على انتهاكات إسرائيل".