العاهل السعودي يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس المقبل، بحسب بيان صدر عن الديوان الملكي اليوم الثلاثاء.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إنه "تأسّيًا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس الموافق الـ20 من شهر رجب 1445هـ حسب تقويم أم القرى".

وحث البيان على ضرورة "الإكثار من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعلَّ الله يفرّج عنّا وييسر لنا أمورنا".