ضحايا الألغام في جبال تونس.. "أموات على قيد الحياة"

لا تزال الألغام المزروعة في الجبال التونسية، لا سيما غرب البلاد، تثير مخاوف السلطات، ويخلّف انفجارها من حين إلى آخر حالات وفيات أو عاهات مستدامة لضحايا يتجرعون مرارة "العيش وهم أموات"، كما يقول بعضهم.

ويعيد انفجار لغم في محافظة القصرين بشكل خاص مخاوف من عودة أعمال المجموعات المتشددة التي تحاربها السلطات منذ سنوات.

وعلى مدى عَقديْن من الزمن، خلّفت الألغام التي زرعتها المجموعات المتشددة في جبال تونس عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين من ساكني سفوح الجبال. هؤلاء السكّان دفعتهم ظروفهم الاجتماعية الصعبة إلى المجازفة بحياتهم والدخول إلى عمق الجبال لجمع نبتة الإكليل الجبلي والحطب وبيعه لتلبية حاجاتهم اليومية، ليكونوا بذلك ضحايا الفقر من جهة، وضحايا الألغام من جهة ثانية.

ومنذ بداية سنة 2023، تم إحصاء 7 حوادث معلنة لانفجار ألغام، وكان من بين الضحايا طفل يعمل في جمع نبتة إكليل الجبل بهدف بيعه وتوفير ثمن مستلزمات العودة المدرسية، إضافة إلى إصابة شاب آخر من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وتطرح الانفجارات المتواترة للألغام تساؤلات حول مدى التزام السلطات التونسية بنزع هذه الألغام، أو إيجاد بدائل واتخاذ إجراءات لفائدة أهالي تلك المناطق تساعدهم على العيش بكرامة.

وتقول خديجة رحيمي (45 سنة)، المزارعة في إحدى القرى المتاخمة للمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلّوم التابعة لمحافظة القصرين (وسط غرب)، إنّ حلمها رعاية طفليها بعد انفصالها عن زوجها، لكن الألغام التي زرعها المتشددون بالمكان، خلال العقد الماضي، حوّلت تلك الأحلام إلى كابوس لا ينتهي.