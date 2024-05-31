إيران ترد على الاتهامات السويدية بـ "تجنيد عصابات إجرامية"

أصدرت السفارة الإيرانية في العاصمة السويدية ستوكهولم، الجمعة، بيانا بشأن ما ذكرته وسائل إعلام سويدية أمس عن قيام طهران بتجنيد أفراد في عصابات إجرامية سويدية، بعضهم أطفال، لتنفيذ "أعمال عنف" ضد إسرائيل ودول أخرى.

ووصفت السفارة في بيانها ما نشرته وسائل الإعلام السويدية بأنه "كذب"، وطالبت بعدم الثقة في الادعاءات والتقارير التي ينشرها النظام الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال.

وقال البيان "للأسف، قامت بعض وسائل الإعلام السويدية ببث ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة لوسائل الإعلام والمؤسسات التابعة لهذا النظام الغاشم، ونشرت تصريحات كاذبة وملفقة" ضد إيران.

وجاء في البيان "يكفي لدحض هذه الادعاءات الغريبة أن مصدرها أجهزة الإعلام والاستخبارات والأمن التابعة للنظام الإسرائيلي، وجهاز مخابرات وأمن نظام ثبت للجميع تاريخه في تزوير الأخبار والتقارير خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبها هذا النظام في غزة".