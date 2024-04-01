السلطة الفلسطينية ترد على اتهامات حماس بشأن ضباط المخابرات

نفى مصدر فلسطيني صحة ما ورد في بيان صادر عن حركة حماس، اتهم السلطة الفلسطينية بإرسال ضباط مخابرات إلى شمال قطاع غزة بذريعة تأمين شاحنات المساعدات. حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصدر رسمي، لم تسمه.

وقال المصدر إن "بيان ما يسمى بـ "داخلية حماس" حول دخول المساعدات إلى غزة لا أساس له من الصحة".

وأضاف: "سنستمر في تقديم كل ما يلزم لإغاثة شعبنا، ولن ننجر خلف حملات إعلامية مسعورة تغطي على معاناة شعبنا في قطاع غزة وما يتعرض له من قتل وتهجير وتجويع"، وفقا لوكالة "وفا".

وأضاف :" نقول لأبواق حماس ومن يروج لها أن معاناة شعبنا ودمه النازف والتدمير الشامل للقطاع أكبر من المزايدات وأكبر من المشاريع الحزبية الضيقة".