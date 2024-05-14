حراك الجامعات الداعم لغزة يتمسك بـمطلب "قطع العلاقات مع إسرائيل"

وفي بريطانيا أيضا تواصلت احتجاجات الطلبة في جامعات نيوكاسل وبريستول ووارويك وليدز وشيفيلد وشيفيلد هالام.

ولجأ الطلبة المحتجون إلى التجمع في مناطق مفتوحة ونصب خيام داخل جامعاتهم، مشددين على مطالبهم بقطع علاقات إدارات جامعاتهم مع إسرائيل أو الشركات التي تزودها بالأسلحة.

كما طالب نحو 500 أكاديمي وباحث، في جامعة أكسفورد البريطانية، بتدريس الطلاب في قطاع غزة عن بعد عبر الإنترنت.

حركات مماثلة شهدتها هولندا، حيث واصل طلاب جامعات أمستردام وأوتريخت وليدن ورادبود احتجاجاتهم ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبحسب "رويترز"، قالت جماعة حقوقية في هولندا في بيان، إن محتجين مؤيدين للفلسطينيين سيطروا على أبنية جامعية في مدن أمستردام وخرونينجن وأيندهوفن الهولندية للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وأكد الطلاب والأكاديميون المشاركون في الاحتجاجات رفضهم مواقف إدارات جامعاتهم تجاه الحرب في غزة، وتعاونها مع مؤسسات وشركات داعمة لإسرائيل.

وطالب متظاهرون إدارة جامعة أمستردام بالاستقالة؛ بسبب تعاملها مع الاحتجاجات.