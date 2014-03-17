صور.. مؤيدو عباس يحرقون صور دحلان في رام الله

احرق نشطاء من حركة فتح اليوم وسط مدينة رام الله صورا للقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.

وقام عدد من النشطاء خلال مسيرة لتأييد الرئيس محمود عباس قبيل لقاءه الرئيس الأمريكي باراك اوباما في واشنطن، باشعال النار في صور محمد دحلان التي كتب عليها "الخائن المجرم المأجور".

وشن دحلان هجوما عنيفا على الرئيس محمود عباس، الأحد، عبر أحدى الفضائيات بعد أسبوع من هجوم مماثل شنه الرئيس عباس ضد دحلان خلال افتتاح الدورة الثالثة عشر للمجلس الثوري لحركة فتح.

ووصلت الاتهامات بين الرجلين الى حد المشاركة في القتل، واختلاس مئات الملايين من الدولارات، والتنسيق والتفاوض مع الإسرائيليين عبر قنوات سرية.