بلاغ يتهم السلفي عبد المقصود بقتل 6 جنود مصريين

تقدم المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر طارق محمود ببلاغ لنيابات استئناف الأسكندرية ضد الداعية السلفي الشيخ محمد عبد المقصود على خلفية حادث مسطرد السبت، الذي قتل فيه 6 جنود.

وقال:" إن المقدم ضده محمد عبد المقصود، أفتى بجواز حرق سيارات الشرطة، ومداهمة منازل الضباط، والاعتداء عليهم، وهو ما يعد تحريض على ارتكاب أعمال عنف وتكدير للسلم والأمن الاجتماعيين، وهو بالتالي أدى إلى العملية الإرهابية، التي أعلنت جماعة بيت المقدس مسؤوليتها عنها".

وأكد أن ارتكاب هذه الجريمة، هي نتيجة مباشرة للتحريض المباشر الصادر من المقدم ضده البلاغ (محمد عبد المقصود).

وطالب مقدم البلاغ، بالتحقيق بصفه عاجلة، وفورية في الوقائع، التي تضمنها هذا البلاغ، إلى جانب إصدار أمر ضبط، وإحضار لتحريضه على قتل 6 جنود من قوات الجيش.

كما طالب بإصدار "قرار فورب، وعاجل بإدراج عبد المقصود على قوائم ترقب الوصول لهروبه خارج البلاد، وإلقاء القبض عليه، مع إبلاغ الإنتربول الدولي للقبض عليه لارتكابه جريمة التحريض على القتل.