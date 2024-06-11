مقتل 5 من حزب الله بغارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية (فيديو وصور)
قتل 5 عناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني، فجر الثلاثاء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت رتل شاحنات في المنطقة القريبة من القصير الحدودية مع لبنان.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 3 من القتلى من الجنسية السورية، وأن المنطقة التي طالتها الغارة الإسرائيلية تسيطر ميليشيا حزب الله على جانبيها السوري واللبناني.
وأوضح أن رتل الشاحنات كان متوجهاً من سوريا إلى لبنان، وأن الغارة أدت لاحتراق الرتل بالكامل على بعد مئات الأمتار داخل الأراضي اللبنانية.
ولفت إلى أن الدفاعات الجوية السورية استنفرت للتصدي للهجوم الإسرائيلي وأطلقت صواريخها نحو المقاتلات الإسرائيلية.
من جهتها، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر عسكري قوله إن 3 عناصر من حزب الله قتلوا بغارة إسرائيلية استهدفت رتلاً من صهاريج النفط ومبنى في محلة حوش السيد علي في قضاء الهرمل تدمر كلياً.