مقتل 5 من حزب الله بغارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية (فيديو وصور)

قتل 5 عناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني، فجر الثلاثاء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت رتل شاحنات في المنطقة القريبة من القصير الحدودية مع لبنان.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 3 من القتلى من الجنسية السورية، وأن المنطقة التي طالتها الغارة الإسرائيلية تسيطر ميليشيا حزب الله على جانبيها السوري واللبناني.