وزير الكهرباء يُطالب الرئاسة بسداد الفواتير المتأخرة

استلم، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجديد، محمد شاكر،الأحد، مهامه في الحكومة الجديدة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ليصطدم بخبايا ملف انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء، واستعدادات الدولة، لمواجهة هذه الأزمة التي تتكرر بكثافة في فصل الصيف.

واستهل "شاكر" عمله، بلقاء وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، لبحث أسباب انقطاع الكهرباء، وطرق مواجهتها، ليصطدم الوزير، بأن "الكهرباء" مديونة لقطاع البترول بـ 18 مليار جنيه، قيمة الوقود والسولار، المشغلة لمولدات محطات الكهربائية، على مستوى الجمهورية.

ووعد "شاكر" زميله في الحكومة، وزير البترول، بسداد هذه المديونية، عبر جدولة، تتم بمطالبة وزير الكهرباء، للمؤسسات الحكومية والوزارات والهيئات الحكومية، وعلى رأسها، القصور الرئاسية، ومجلس الوزراء، بسداد فواتير الكهرباء المتأخرة، ليتم تحصيل ديون "البترول".

وفي السياق ذاته ، عقد شاكر، أول اجتماعاته مع قيادات الوزارة، لبحث سداد مديونية وزارة البترول، وذلك بحضور رئيس الشركة القابضة للكهرباء، ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ووكلاء الوزراء للإنتاج والتوزيع والشؤون الفنية والمالية.