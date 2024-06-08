"الدعم السريع" تفرج عن 537 أسيرا من الشرطة والجيش السوداني

وأشار البيان إلى أن "قوات الدعم السريع" طرحت قبل نحو ستة أشهر مبادرة بإطلاق سراح عدد 537 من منتسبي قوات الشرطة من ضباط وضباط صف وجنود، فضلاً عن مبادرة أخرى في أيار/ مايو الماضي بإطلاق سراح عدد 202 من أسرى الجيش.

وأضاف البيان أنه رغم بداية الإجراءات لإتمام عملية الإفراج بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلا أن الجيش السوداني بدأ في وضع عراقيل أمام العملية.

وفي هذا السياق، اقترحت قوات "الدعم السريع" على اللجنة الدولية للصليب الأحمر إجراء عملية إطلاق سراح الأسرى من منتسبي الجيش والشرطة بشكل منفرد.

وأكدت القوات أنها مستمرة في تقديم المبادرات الإنسانية وتنفيذها، وذلك بغض النظر عن المعوقات التي قد تواجهها في ذلك، مع التزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.