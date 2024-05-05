"الدعم السريع": مرتزقة من إثيوبيا يقاتلون مع الجيش السوداني

وأوضحت قوات الدعم السريع في بيان نشر عبر منصة "إكس"، أن وجود مقاتلين إثيوبيين في صفوف الجيش هو تأكيد لما ظلت تتناوله التقارير الإعلامية العالمية، عن استعانة الجيش السوداني بمرتزقة أجانب للقتال إلى جانبه".

وأضاف البيان أن "الحقيقة المثبتة التي لا يمكن إغفالها أو التغطية عليها، هي أن الجيش السوداني يستعين بمرتزقة أجانب يتواجدون الآن داخل معسكراته، إلى جانب استعانته بميليشيات النظام البائد وكتائبه الجهادية ذات الارتباط المعلوم بمجموعات إرهابية معروفة، فضلاً عن استعانته بمرتزقة الحركات المسلحة"، بحسب نص البيان.

وأكد البيان أن الجيش السوداني استنجد منذ بداية الحرب في 15 أبريل/ نيسان 2023، بجهات وقوات أجنبية من دول مختلفة للقتال ضد قوات الدعم السريع، حيث شارك المرتزقة في مهام عسكرية وفنية، بـ"سلاح الجو، والمهندسين، والمدفعية"، إلى جانب الطائرات الحربية المسيرة، وإدارة المعلومات الحربية.