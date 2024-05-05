"الدعم السريع": مرتزقة من إثيوبيا يقاتلون مع الجيش السوداني
أعلنت قوات الدعم السريع بالسودان، السبت، عن امتلاكها معلومات موثقة تفيد بوجود قوات من جبهة تحرير "تيغراي" الإثيوبية، تقاتل إلى جانب الجيش السوداني.
وأضافت أن القوات التابعة لجبهة تحرير تيغراي التي تقاتل مع الجيش السوداني، غير موقعة على اتفاق السلام في إثيوبيا ومتهمة بارتكاب فظائع وأعمال إجرامية في إثيوبيا، خلال الحرب التي قادتها قبل ثلاثة أعوام ضد الجيش الفيدرالي الإثيوبي.
وأوضحت قوات الدعم السريع في بيان نشر عبر منصة "إكس"، أن وجود مقاتلين إثيوبيين في صفوف الجيش هو تأكيد لما ظلت تتناوله التقارير الإعلامية العالمية، عن استعانة الجيش السوداني بمرتزقة أجانب للقتال إلى جانبه".
وأضاف البيان أن "الحقيقة المثبتة التي لا يمكن إغفالها أو التغطية عليها، هي أن الجيش السوداني يستعين بمرتزقة أجانب يتواجدون الآن داخل معسكراته، إلى جانب استعانته بميليشيات النظام البائد وكتائبه الجهادية ذات الارتباط المعلوم بمجموعات إرهابية معروفة، فضلاً عن استعانته بمرتزقة الحركات المسلحة"، بحسب نص البيان.
وأكد البيان أن الجيش السوداني استنجد منذ بداية الحرب في 15 أبريل/ نيسان 2023، بجهات وقوات أجنبية من دول مختلفة للقتال ضد قوات الدعم السريع، حيث شارك المرتزقة في مهام عسكرية وفنية، بـ"سلاح الجو، والمهندسين، والمدفعية"، إلى جانب الطائرات الحربية المسيرة، وإدارة المعلومات الحربية.
وذكر البيان أن مراصد قوات الدعم السريع الخاصة سجلت مقتل عدد من المرتزقة في المعارك، وجرى نقل جثامين بعضهم إلى بلدانهم في "توابيت" عبر مطار بورتسودان خلال شهري "نوفمبر وديسمبر" من العام الماضي.
وكانت صحيفة الصيحة السودانية نشرت، السبت، معلومات عن مشاركة مرتزقة من جبهة "تيغراي" في القتال إلى جانب الجيش السوداني.