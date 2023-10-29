غزة تضع تركيا وإسرائيل على أعتاب أزمة دبلوماسية جديدة

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس السبت، إنه أصدر تعليمات لدبلوماسيي بلاده في تركيا بالعودة، بسبب "التصريحات الخطيرة" التي أدلت بها أنقرة، ولـ "إعادة النظر في العلاقات التركية الإسرائيلية".

التحول في الموقف التركي الذي كان أكثر اعتدالًا في بداية الحرب وحاول لعب دور الوساطة، إلى ما هو عليه اليوم، يعود إلى أن الرئيس أردوغان لا يستطيع معارضة التيار المتضامن مع غزة، كما يقول محللون سياسيون.

وتحدث المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي، عامر السبايلة، عن سابقة مماثلة في العلاقات الإسرائيلية التركية وهي قضية سفينة "مرمرة" التي أحدثت أزمة بين البلدين ووصل التصعيد فيها إلى سحب السفراء، لكنه أشار إلى وجود ثوابت تتعلق بحلف شمال الأطلسي "الناتو" والموقف الأمريكي الحاسم للمؤسسات التركية.

و"مرمرة" هي سفينة كانت تحمل مئات الناشطين السياسيين والحقوقيين من تركيا و36 دولة أخرى، بالإضافة لمساعدات إغاثية، حاولت كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة في 31 أيار/مايو 2010، إلا أنها تعرضت لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية ما أسفر عن مقتل 10 أتراك، بحسب تصريحات تركية سابقة.