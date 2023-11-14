بعد عقود من القطيعة.. هل تتجه مصر وإيران لتطبيع علاقاتهما؟

في أول لقاء بين رئيسي البلدين، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في الرياض، على هامش القمة العربية الإسلامية بشأن الحرب في غزة، في مؤشر جديد على تطور العلاقات بين البلدين اللذين قررا قطع علاقاتهما الدبلوماسية منذ أكثر من 4 عقود.

كذلك، التقى الرئيس المصري بالرئيس السوري بشار الأسد، وهو اللقاء الأول بين رئيسي البلدين منذ أكثر من عقد؛ ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت "لقاءات الرياض" ستعزز مسار تقارب مصر مع دولتي سوريا وإيران اللتين تجمعهما علاقات قوية على كل المستويات.

الرئيس الإيراني أكد بعد لقائه السيسي أن بلاده ليس لديها أي عائق أمام توسيع العلاقات مع مصر، ووصف مؤتمر السلام الذي عقد بالقاهرة حول الأزمة الفلسطينية بالموقف الإيجابي لمصر من القضية الفلسطينية.

وفي قراءة لدلالات اللقاءين، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي إنهما يأتيان في إطار بروتوكولي دبلوماسي، موضحًا أنه رغم أن كل لقاء يعد الأول من نوعه منذ سنوات، فإن لكل واحد منهما دلالة مختلفة، تبعاً لاختلاف طبيعة العلاقات المصرية مع كل من دمشق وطهران.

وأوضح فهمي في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن "مصر تعتبر سوريا الشقيقة العربية، بعد أن كانت هناك وحدة بين البلدين تحت قيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمسمى الجمهورية العربية المتحدة. وهناك مواقف حالية للقيادة السياسية المصرية التي كانت من أولى الدول التي أرسلت مواد إغاثة لسوريا إثر حادث الزلزال المدمر الذي أصابها هي وتركيا في شباط/ فبراير الماضي".