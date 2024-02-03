غارات إسرائيلية وقصف بقنابل الفوسفور على جنوبي لبنان

وقالت، إن الغارات ترافقت مع قصف بالمدفعية الثقيلة لأطراف الناقورة ويارين والجبين، إضافة إلى تعرض بلدة الضهيرة للقصف بالقذائف الفسفورية.

وأعلنت ميليشيات حزب الله، أنها استهدفت، اليوم، قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنات الشمال، زرعيت، وعرب العرامشة، وبرعام.

وشهدت، الليلة الماضية، تصعيدًا في الغارات الإسرائيلية على قرى الجنوب، حيث أدت إحداها في بليدا الحدودية إلى مقتل عنصرين بحركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري.