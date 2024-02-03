غارات إسرائيلية وقصف بقنابل الفوسفور على جنوبي لبنان
نفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات جنوب لبنان، ردًا على سقوط صواريخ على منطقة الجليل.
وبحسب مراسلة "إرم نيوز"، استهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق عيتا الشعب، ويارون، ومروحين، والمنطقة الواقعة بين شيحين وأم التوت في القطاع الغربي، كما طالت محيط راشيا الفخار في أقصى القطاع الشرقي.
وقالت، إن الغارات ترافقت مع قصف بالمدفعية الثقيلة لأطراف الناقورة ويارين والجبين، إضافة إلى تعرض بلدة الضهيرة للقصف بالقذائف الفسفورية.
وأعلنت ميليشيات حزب الله، أنها استهدفت، اليوم، قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنات الشمال، زرعيت، وعرب العرامشة، وبرعام.
وشهدت، الليلة الماضية، تصعيدًا في الغارات الإسرائيلية على قرى الجنوب، حيث أدت إحداها في بليدا الحدودية إلى مقتل عنصرين بحركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري.