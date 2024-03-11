غزة.. إعداد وجبة طعام تسبب كارثة لعائلة

لم تكن عائلة الشافعي في غزة تعلم بأن حياتهم ستنقلب رأساً على عقب بسبب وجبة غداء، وذلك عندما بدأت الأم بإشعال النار من أجل إعدادها في ظل انعدام غاز الطهي، قبل أن تكتشف أن الأخشاب التي أوقدت بها النيران "كانت مشبعة بالبارود، كما أن المنطقة التي أشعلت فيها النار كانت قرب بعض المواد الشبيهة بالفسفور الأبيض".

جاء ذلك على لسان الفلسطيني عاهد الشافعي، الذي روى لـ "إرم نيوز"، تفاصيل إصابة زوجته بحروق بالغة للغاية من الدرجة الرابعة، إضافة لابنته التي يبلغ عمرها 14 عاما، وطفليه محمد وأحمد الذين أصيبوا بحروق من الدرجة الثانية، لافتاً إلى أن السبب الرئيس في إصابتهم كانت مخلفات الحرب الإسرائيلية.

وقال الشافعي، إن "قوة النيران تؤكد أن ما تحتوي عليه القنابل الإسرائيلية مواد غريبة للغاية".