بينهم أمريكي.. ارتفاع عدد قتلى فريق الإغاثة الأجنبي بغزة إلى 7 قتلى

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد قتلى الضربة الإسرائيلية التي استهدفت فريق إغاثة أجنبي في مدينة دير البلح إلى 7 قتلى.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن العدد ارتفع بعد الإعلان عن مقتل اثنين من أعضاء الفريق الإغاثي التابع لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" الإغاثية.

وقالت المصادر إن القتيلين الجديدين، ضمن فريق "المطبح المركزي العالمي"، أحدهما أمريكي الجنسية أما الآخر فهو كندي الجنسية.

وأعرب البيت الأبيض عن حزنه الشديد لمقتل عدد من المتطوّعين الأجانب في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية في غارة إسرائيلية في قطاع غزة، مطالباً تل أبيب بأن تجري سريعاً تحقيقاً يكشف ملابسات ما جرى.

وكتبت أدريان واتسون المتحدثة باسم "مجلس الأمن القومي" الأمريكي على منصة "إكس" إن "قلبنا مفطور ونشعر بانزعاج شديد بسبب الغارة التي أدت إلى مقتل عمّال الإغاثة في وورلد سنترال كيتشن في غزة".

وأضافت: "يجب حماية عمّال الإغاثة الإنسانية لأنهم يقدمون مساعدات (الفلسطينيون هم) بحاجة ماسة إليها، ونحضّ إسرائيل على التحقيق بسرعة في ما جرى".

من جهته، قال مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي: "أشعر بالحزن لخسارتنا عدداً من إخوتنا بغارة جوية للجيش الإسرائيلي في غزة".

وأضاف: "على الحكومة الإسرائيلية أن توقف هذا القتل العشوائي والتوقف عن تقييد المساعدات الإنسانية وقتل المدنيين وعمال الإغاثة".