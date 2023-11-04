ميقاتي لـ بلينكن: يجب وقف "العدوان الإسرائيلي" على لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، ضرورة وقف "العدوان الإسرائيلي" على لبنان.

ووفق بيان صادر عنه، أكد ميقاتي خلال اجتماعه مع بلينكن في العاصمة الأردنية عمّان على "أولوية العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وسياسة الأرض المحروقة، التي تتبعها إسرائيل باستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا ".

كما شدد على "التزام لبنان بالشرعية الدولية وبتطبيق القرار 1701 بالتنسيق مع اليونيفيل"، مطالبًا المجتمع الدولي "بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه وسيادته برًا وبحرًا وجوًا".

ونقل ميقاتي،عن بلينكن قوله إنه بدأ جهوده لوقف العمليات العسكرية في غزة لغايات إنسانية، على أن يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى.