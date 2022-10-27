الرئيس اللبناني: الحوار سيحدد مستقبل الحدود مع إسرائيل

قال الرئيس اللبناني، اليوم الخميس، إن الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل من شأنه أن يمنع الحرب، وإن الوضع الكامل للحدود الجنوبية سيحل من خلال "الحوار".

وأصر ميشال عون، في مقابلة مسجلة بُثت بعد ساعات من توقيعه على الاتفاق، على أن الاتفاق لا يشكل اتفاقية سلام مع إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن إلياس بو صعب، كبير المفاوضين اللبنانيين، أن عون وقع رسالة بالموافقة على اتفاق تاريخي توسطت فيه الولايات المتحدة يرسم الحدود البحرية لبلاده مع إسرائيل.