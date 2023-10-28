مستشار نتنياهو: حماس ستدفع الثمن اعتباراً من الليلة

توعد مارك ريجيف، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، حركة حماس بدفع ثمن هجوم "طوفان الأقصى"، اعتبارا من الليلة، مؤكدا أن غزة ستكون مختلفة للغاية حينما تنتهي العمليات الإسرائيلية.

وقال ريجيف، لشبكة "فوكس نيوز"، إن حماس ستدفع ثمن جرائمها ضد الإنسانية، وإن إسرائيل تبدأ الانتقام اعتبارا من الليلة. وأردف قائلا: "نكثف ضغوطنا على حماس، نزيد الضغط الذي نمارسه عليهم، وعملياتنا العسكرية جارية".

وشدد مستشار نتنياهو على أن الضربات العسكرية ستستمر "حتى نفكك آلتهم العسكرية وهيكلهم السياسي في غزة. حينما ينتهي هذا، ستكون غزة مختلفة للغاية".

من جانبه، أكد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن المنظمة الأممية ليست لها شرعية، بعد تبني الجمعية العامة لقرار بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

ودعت، اليوم، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، إلى هدنة إنسانية يتم تطبيقها فورا بين إسرائيل وحركة حماس، وطالبت بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وحماية المدنيين.