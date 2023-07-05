إسرائيل تعلن اعتراض صواريخ أطلقت من غزة نحو "سديروت"

أعلن الجيش الإسرئيلي فجر اليوم الأربعاء اعتراض القبة الحديدية لعدد من الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة، فيما دوت صافرات الإنذار في غلاف غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة "سديروت" ومحيط قطاع غزة بعد إطلاق الصواريخ، مؤكدة عدم وقوع ضحايا.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن القبة الحديدية اعترضت 5 صواريخ فلسطينية انطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنة "سديروت".

وانتشرت مقاطع متداولة للحظة إطلاق الصواريخ واعتراضها في سماء قطاع غزة، من جانب "القبة الحديدية" الإسرائيلية، في حين ظهر عدد من المستوطنين الإسرائيليين خلال محاولتهم حماية أنفسهم.