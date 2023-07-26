بينهم 5 أطفال.. مقتل أفراد أسرة يمنية بأكملها بانفجار صاروخ

لقيت أسرة بأكملها، مكونة من 8 أفراد، تضم 5 أطفال، مصرعها، الثلاثاء، جراء انفجار مقذوف صاروخي من مخلفات الحرب داخل منزل كانت تقطنه، في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وقالت مصادر مقربة من الأسرة لـ "إرم نيوز" إن "رب الأسرة عثر على صاروخ من مخلفات الحرب، ونقله إلى المنزل، وحاول تفحصه ما أدى إلى إنفجاره في وجهه، متسبباً بمقتله ومقتل زوجته و5 من أولاده إلى جانب مواطن آخر".

وأضافت المصادر أن الانفجار تسبب بتدمير المنزل بأكمله، وإحداث خراب واسع بمنطقة "الحوي" في مديرية "وادي عبيدة" شرق محافظة مأرب.

وقالت مصادر أخرى إن الرجل تاجر سلاح وكان برفقة خبير أسلحة يتفحصان المقذوف الصاروخي بعد العثور عليه قبل أن ينفجر.